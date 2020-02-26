2020-02-26T05:54:58+03:00
Общество

Томские студенты массово пополнят запасы Областного банка крови

Они станут донорами прямо в стенах своих «альма матер»
Алиса Селезнева
Поделиться:
Потребность в донорской крови есть всегда.Потребность в донорской крови есть всегда.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Донорская акция «Студенческая весна» проводится в Томске, ежегодно, начиная с 2017 года. Ее организаторами традиционно выступают областной департамент здравоохранения и Региональный центр крови. В рамках акции студенты и преподаватели учреждений профессионального образования могут сдать кровь прямо по месту учебы и работы выездным бригадам медиков. В текущем году «Студенческая весна» стартует 26 февраля. Сегодня, с 9:00 до 13:00 специалисты Томского регионального центра крови будут принимать доноров в техникуме информационных технологий. 4 марта - в Томском индустриальном техникуме, в последующие дни к ней присоединятся другие ссузы города. В их стенах «Студенческая весна» продлится до 20 апреля, когда в России отмечается Национальный день донора. Начиная с мая, к томским техникумам, колледжам присоединятся присоединятся вузы.

«Сейчас у нас нет острой потребности в каких-либо определенных группах крови, но мы всегда ждем доноров для того, чтобы формировать запас компонентов донорской крови, а также гарантированно удовлетворить потребность медучреждений на случай экстренных ситуаций»— говорит главврач Томского регионального центра крови Сергей Дегтярев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубок России по альпинизму оказался щедр на медали для томских ледолазов
С железнодорожных путей Томской области вывезли более миллиона «кубов» снега
Поменяться местами: родители томских школьников смогут сдать ЕГЭ
Томичей приглашают в удивительный мир насекомых
Томичка- пенсионерка заплатила 300 тысяч рублей, чтобы уехать в Италию
В Томске усилят вывоз снега из зон возможного подтопления
Житель Томской области, обокравший ветерана войны, заключен под стражу
Томичей приглашают стать соавторами видеоблога-гида по региону
Томские студенты массово пополнят запасы Областного банка крови
6 управляющих компаний Томска понесут наказание за плохую уборку снега с крыш
Под Томском отремонтируют плотину, представляющую угрозу наводнений
Некоммерческие организации Томской области получат президентские гранты
Томские подводники держат марку
У компании «Газпром трансгаз Томск» появился новый генеральный директор
Мэрия зовет томичей на Широкую Масленицу
Томские ученые приняли участие в создании нового препарата для лечения гриппа
ДТП в Томске: 7 человек пострадали , 4 из них до сих пор в больнице
Томские универсальные бойцы едут на первенство мира в Анапу
За неделю томичи получили 5 тысяч «писем счастья» от ГИБДД
Насте Кологривовой требуется срочная помощь томичей