Томские студенты массово пополнят запасы Областного банка крови

26 Февр. 2020 2020-02-26T05:54:58+03:00

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Донорская акция «Студенческая весна» проводится в Томске, ежегодно, начиная с 2017 года. Ее организаторами традиционно выступают областной департамент здравоохранения и Региональный центр крови. В рамках акции студенты и преподаватели учреждений профессионального образования могут сдать кровь прямо по месту учебы и работы выездным бригадам медиков. В текущем году «Студенческая весна» стартует 26 февраля. Сегодня, с 9:00 до 13:00 специалисты Томского регионального центра крови будут принимать доноров в техникуме информационных технологий. 4 марта - в Томском индустриальном техникуме, в последующие дни к ней присоединятся другие ссузы города. В их стенах «Студенческая весна» продлится до 20 апреля, когда в России отмечается Национальный день донора. Начиная с мая, к томским техникумам, колледжам присоединятся присоединятся вузы.

«Сейчас у нас нет острой потребности в каких-либо определенных группах крови, но мы всегда ждем доноров для того, чтобы формировать запас компонентов донорской крови, а также гарантированно удовлетворить потребность медучреждений на случай экстренных ситуаций»— говорит главврач Томского регионального центра крови Сергей Дегтярев.

ИСТОЧНИК KP.RU