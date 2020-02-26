6 управляющих компаний Томска понесут наказание за плохую уборку снега с крыш

26 Февр. 2020 2020-02-26T05:19:50+03:00

Обвал снежного "козырька" может привести к трагедии. Фото: из открытых источников

Нарушения найдены прокуратурой в деятельности еще 37-ми организаций

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В общей сложности, с начала 2020 года в целях предотвращения неблагоприятных последствий для жизни, здоровья и имущества граждан прокуратура г.Томска предостерегла о необходимости своевременного проведения работ по уборке снега с крыш многоквартирных жилых домов, административных зданий и придомовых территорий 188 руководителей управляющих компаний, образовательных организаций и учреждений здравоохранения.

- Руководителям 37 организаций, допустивших значительные скопления снега и наледи на кровлях зданий или возле домов, вынесены представления об устранении нарушений закона. Среди них ООО УК «Жилище», ООО «УК «Тверская», ООО «УК «Прогресс», ООО «УК Фрунзенская», ООО «УК «Социальная» и др. Требования большинства представлений исполнены – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Самые серьезные нарушения стражами закона были выявлены в деятельности ООО «Атлант», «Жилсервис Кировский», «Жилсервис на Дзержинского», «УК «Жилище», «УК «Центральная» и «УК «МаякЪ».

В отношении них возбуждено 6 дел об административных правонарушениях.

Напомним, 23 февраля в Томске из-за скопившегося снега частично обрушилась кровля пятиэтажки, по проспекту Фрунзе, 218.

ИСТОЧНИК KP.RU