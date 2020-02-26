Под Томском отремонтируют плотину, представляющую угрозу наводнений
Министерство природных ресурсов и экологии РФ одобрило проект по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на р. Ум в районе села Кандинка Томского района. На его реализацию будет направлено 48,4 млн рублей, из них 40,1 миллиона — из федеральной казны.
Многочисленные повреждения дамбы, расположенной всего в 20 км от областной столицы, специалисты отметили после весеннего половодья 2017 года.В связи с этим на сооружении была объявлена чрезвычайная ситуация локального характера. Плотина на р. Ум была введена в эксплуатацию в 1989 году. Она взаимосвязана с Кандинским водохранилищем, запасы воды в котором составляют около 8 миллионов кубометров.
-В нынешнем состоянии плотина- потенциально опасное гидротехническое сооружение. В случае аварии, которая может произойти здесь при тяжелом сценарии паводка, экономический ущерб достигнет 90 миллионов рублей, — пояснила начальник отдела водных ресурсов областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Филатова.
Капремонт сооружения будет продолжаться в течение двух лет, и позволит полностью восстановить его защитные функции и продолжить безаварийную эксплуатацию. Работы планируется начать сразу после прохождения половодья.
ИСТОЧНИК KP.RU