Под Томском отремонтируют плотину, представляющую угрозу наводнений

26 Февр. 2020 2020-02-26T04:39:53+03:00

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Министерство природных ресурсов и экологии РФ одобрило проект по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на р. Ум в районе села Кандинка Томского района. На его реализацию будет направлено 48,4 млн рублей, из них 40,1 миллиона — из федеральной казны.

Многочисленные повреждения дамбы, расположенной всего в 20 км от областной столицы, специалисты отметили после весеннего половодья 2017 года.В связи с этим на сооружении была объявлена чрезвычайная ситуация локального характера. Плотина на р. Ум была введена в эксплуатацию в 1989 году. Она взаимосвязана с Кандинским водохранилищем, запасы воды в котором составляют около 8 миллионов кубометров.

-В нынешнем состоянии плотина- потенциально опасное гидротехническое сооружение. В случае аварии, которая может произойти здесь при тяжелом сценарии паводка, экономический ущерб достигнет 90 миллионов рублей, — пояснила начальник отдела водных ресурсов областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Филатова.

Капремонт сооружения будет продолжаться в течение двух лет, и позволит полностью восстановить его защитные функции и продолжить безаварийную эксплуатацию. Работы планируется начать сразу после прохождения половодья.

ИСТОЧНИК KP.RU