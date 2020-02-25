2020-02-25T13:16:41+03:00
Спорт

Томские подводники держат марку

Сибирские спортсмены завоевали 19 медалей на I этапе Кубка мира
ИГОРЬ ТЮРИН
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Томская школа подводного плавания показывает высокие результатыТомская школа подводного плавания показывает высокие результатыФото: из открытых источников
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В состав томской команды на Первом этапе Кубка мира по подводному спорту в дисциплинах скоростного плавания вошли девять спортсменов из учебно-спортивного центра имени Виктора Шевелева. Соревнования проходили с 21 по 24 февраля в венгерском городе Эгер. Участниками были более 650 спортсменов из 19 стран Азии, Европы, Африки и Америки.

Команда Tomsk Region уверенно заняла второе место в командном зачете, став сильнейшей среди российских коллективов. Первое место заняла украинская команда Agualeader-CSTK, третьими стали подводники из Санкт-Петербурга. Томичи завоевали 19 медалей: 18 личных наград и 1 «эстафетную», из них 10 золотых. Особенно порадовали болельщиков Глеб Иванов и Алексей Берестов – на счету наших юниоров по два «золота» и «серебра».

Три золотых медали в индивидуальных дисциплинах среди женщин завоевала Алена Паршина, три «бронзы» принесла команде Мария Надеина. Заслуженный мастер спорта Александра Скурлатова завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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