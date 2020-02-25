Томские универсальные бойцы едут на первенство мира в Анапу

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:25:26+03:00

Трое томичей прошли отбор на первенство мира по универсальному бою

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На первенстве России по универсальному бою, которое проходило в городе Медынь, Томскую область представляли шесть спортсменов из Томска, Асина и села Малиновка Томского района. Трое из них получили право участвовать в международных соревнованиях после успешного выступления. Конкуренция была острой – в каждой весовой категории боролись до 20 человек.

Как сообщил президент федерации универсального боя Томской области Евгений Ветров, двое спортсменов из клуба «Легион-М» села Малиновка Валерия Беспятая и Максим Новиков заняли третье место, томич Армен Айрапетян из клуба «Легион» стал победителем первенства России. Все спортсмены прошли отбор на первенство мира, которое состоится в сентябре в Анапе.

Универсальный бой включает последовательное выполнение упражнений на полосе препятствий, стрельбу из пневматического оружия, метание спортивного ножа и рукопашный бой на ринге.

Представители Томской области впервые участвовали в первенстве России по универсальному бою.

ИСТОЧНИК KP.RU