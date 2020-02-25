2020-02-25T10:23:10+03:00
Здоровье

Насте Кологривовой требуется срочная помощь томичей

В Благотворительном фонде имени Алёны Петровой сообщают: чтобы окончательно побороть болезнь, девочке нужен дорогостоящий препарат
Елена Реутова
Поделиться:
Голубоглазой Насте нужна срочная помощьГолубоглазой Насте нужна срочная помощьФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

У голубоглазой Насти была обнаружена нейробластома надпочечника. Основное лечение этой злокачественной опухоли завершено. Позади изнурительные курсы химиотерапии, операция, трансплантация костного мозга и лучевая терапия. Казалось бы, время радоваться, но велика вероятность рецидива (70%).

- От этой информации кровь стынет в жилах. Я боюсь даже представить, что моей маленькой девочке придется пройти все это снова!!! – говорит мама Насти Екатерина.

Есть только одно решение - иммунотерапия. Это лечение антителами, которые активируют иммунную систему и побуждают атаковать оставшиеся в организме раковые клетки. К сожалению, антитела (динутуксимаб бета) в России пока не зарегистрированы.

- Нас готовы взять на проведение иммунотерапии в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, г. Москва. Госпитализация будет по ОМС, а вот препарат необходимо будет приобрести. Нам необходимо 15 флаконов препарата. Такое количество лекарства будет стоит около 15 миллионов рублей, - рассказывает Екатерина. - Вот так в один момент жизнь нашей доченьки стала зависеть от огромных денег...денег, которых у нас нет... Наша семья просит всех неравнодушных томичей откликнуться на нашу просьбу. Пожалуйста, помогите Настюше обрести шанс жить и больше не вспоминать об этой страшной болезни! Я верю, что томичи не бросят маленькую землячку в беде.

Подробно о том, как можно помочь, можно узнать на сайте Детского благотворительного фонда имени Алёны Петровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У компании «Газпром трансгаз Томск» появился новый генеральный директор
Мэрия зовет томичей на Широкую Масленицу
Томские ученые приняли участие в создании нового препарата для лечения гриппа
ДТП в Томске: 7 человек пострадали , 4 из них до сих пор в больнице
Томские универсальные бойцы едут на первенство мира в Анапу
За неделю томичи получили 5 тысяч «писем счастья» от ГИБДД
Насте Кологривовой требуется срочная помощь томичей
Слушатели старше 50 лет смогут пройти бесплатные курсы в ТГУ
Повреждение кровли не повлияло на работу поликлиники медсанчасти «Строитель»
Расходы работодателей по оплате труда частично компенсирует служба занятости
Томские лыжники стали абсолютными чемпионами турнира Любови Егоровой
336 компаний Томской области получили господдержку на профилактику трудовых травм и заболеваний
Молодой томич пришел трудоустраиваться и заодно «увел» чужой смартфон
Жители Томской области задолжали по кредитам более 8 миллиардов рублей
Томские ученые-медики показали себя мастерами горных лыж и сноубординга
Прокуратура проведет проверку по факту обрушения кровли «пятиэтажки» в Томске
В праздник огонь бушевал в жилом доме на улице Розы Люксембург в Томске
Томский политех стал лидером исследования «Медиаиндекс университетов – 2019»
Под Томском 11 машин сгорели в огне после взрыва
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Томск-Самусь
Из-за снега частично обрушилась кровля «пятиэтажки» в Томске
В районах Томской области в 2020 году отремонтируют 10 ФАПов
Бездетная томичка пыталась получить материнский капитал на несуществующих дочек
Audi и ВАЗ столкнулись ночью на трассе под Томском
Блины на Масленицу обойдутся томичам дороже, чем в прошлом году
Мужчина погиб под колесами грузовика на томской трассе
Томич завоевал серебро на соревнованиях всероссийского уровня по жиму штанги лежа