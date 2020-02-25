Насте Кологривовой требуется срочная помощь томичей

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:23:10+03:00

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У голубоглазой Насти была обнаружена нейробластома надпочечника. Основное лечение этой злокачественной опухоли завершено. Позади изнурительные курсы химиотерапии, операция, трансплантация костного мозга и лучевая терапия. Казалось бы, время радоваться, но велика вероятность рецидива (70%).

- От этой информации кровь стынет в жилах. Я боюсь даже представить, что моей маленькой девочке придется пройти все это снова!!! – говорит мама Насти Екатерина.

Есть только одно решение - иммунотерапия. Это лечение антителами, которые активируют иммунную систему и побуждают атаковать оставшиеся в организме раковые клетки. К сожалению, антитела (динутуксимаб бета) в России пока не зарегистрированы.

- Нас готовы взять на проведение иммунотерапии в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, г. Москва. Госпитализация будет по ОМС, а вот препарат необходимо будет приобрести. Нам необходимо 15 флаконов препарата. Такое количество лекарства будет стоит около 15 миллионов рублей, - рассказывает Екатерина. - Вот так в один момент жизнь нашей доченьки стала зависеть от огромных денег...денег, которых у нас нет... Наша семья просит всех неравнодушных томичей откликнуться на нашу просьбу. Пожалуйста, помогите Настюше обрести шанс жить и больше не вспоминать об этой страшной болезни! Я верю, что томичи не бросят маленькую землячку в беде.

Подробно о том, как можно помочь, можно узнать на сайте Детского благотворительного фонда имени Алёны Петровой.

ИСТОЧНИК KP.RU