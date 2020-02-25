2020-02-25T09:44:07+03:00
Общество

Слушатели старше 50 лет смогут пройти бесплатные курсы в ТГУ

Они будут посвящены профессиональным стандартам WorldSkills
Елена Реутова
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У старшего поколения есть возможность бесплатно пройти обучениеУ старшего поколения есть возможность бесплатно пройти обучениеФото: из открытых источников
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Обучение организовано по пяти направлениям: экскурсионное дело, графический дизайн, разработка мобильных приложений, лазерные технологии и электроника. Занятия будут вести преподаватели, прошедшие переподготовку по мировым стандартам WorldSkills.

Желающие пройти курс «Разработка мобильных приложений» должны владеть одним из языков программирования. Остальные курсы не требуют от слушателей предварительных знаний и опыта по выбранным компетенциям.

После завершения обучения слушателям будет выдано удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке, а также «Скиллс паспорт» с указанием уровня овладения профессиональными компетенциями.

Подробную информацию о направлениях можно узнать на сайте или по телефону (3822) 959-041.

ИСТОЧНИК KP.RU

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