Слушатели старше 50 лет смогут пройти бесплатные курсы в ТГУ
Обучение организовано по пяти направлениям: экскурсионное дело, графический дизайн, разработка мобильных приложений, лазерные технологии и электроника. Занятия будут вести преподаватели, прошедшие переподготовку по мировым стандартам WorldSkills.
Желающие пройти курс «Разработка мобильных приложений» должны владеть одним из языков программирования. Остальные курсы не требуют от слушателей предварительных знаний и опыта по выбранным компетенциям.
После завершения обучения слушателям будет выдано удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке, а также «Скиллс паспорт» с указанием уровня овладения профессиональными компетенциями.
Подробную информацию о направлениях можно узнать на сайте или по телефону (3822) 959-041.
ИСТОЧНИК KP.RU