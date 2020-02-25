Повреждение кровли не повлияло на работу поликлиники медсанчасти «Строитель»

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:49:55+03:00

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Как сообщила нам главный врач медучреждения Лада Малышева, 23 февраля на некоторое время прием пациентов в кабинете неотложной помощи был перенесен в отделение общей врачебной практики по адресу: Фрунзе, 116. Затем, после осмотра здания специалистами, нам разрешили вернуться. На сегодняшний день поликлиника работает в штатном режиме.

Повреждение кровли на здании по адресу Фрунзе, 218, где располагается поликлиника медико-санитарной части «Строитель», произошло днем в воскресенье, 23 февраля. В результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU