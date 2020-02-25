Повреждение кровли не повлияло на работу поликлиники медсанчасти «Строитель»
Уже сегодня медучреждение работает в штатном режиме
По предварительным данным, причиной повреждения кровли стала ветхость конструкций и большое количество снегаФото: Пресс-служба МЧС России по Томской области
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Как сообщила нам главный врач медучреждения Лада Малышева, 23 февраля на некоторое время прием пациентов в кабинете неотложной помощи был перенесен в отделение общей врачебной практики по адресу: Фрунзе, 116. Затем, после осмотра здания специалистами, нам разрешили вернуться. На сегодняшний день поликлиника работает в штатном режиме.
Повреждение кровли на здании по адресу Фрунзе, 218, где располагается поликлиника медико-санитарной части «Строитель», произошло днем в воскресенье, 23 февраля. В результате происшествия никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU