2020-02-25T08:24:49+03:00
Общество

Расходы работодателей по оплате труда частично компенсирует служба занятости

На эти цели из областного бюджета выделено 13,6 млн рублей
Елена Реутова
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Размер ежемесячной субсидий составит до 15 тыс. рублейРазмер ежемесячной субсидий составит до 15 тыс. рублейФото: из открытых источников
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Субсидии будут предоставлены на оплату труда при временном трудоустройстве (тех, кто принят на испытательный срок) освободившихся из мест лишения свободы, а также инвалидов с ментальными расстройствами, выпускников вузов или техникумов. Размер ежемесячной субсидий для таких сотрудников — до 15 тыс. рублей. Также субсидия будет выплачиваться работникам предприятий, которые сопровождают или являются наставниками инвалидов в возрасте до 35 лет, принятых на постоянное место работы. - Кроме того, для трудоустройства инвалидов необходимо подготовить рабочие места. Затраты работодателя на их оснащение и приобретение оборудования также компенсируются, —начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. — Компенсация за переоснащение одного рабочего места может достигать 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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