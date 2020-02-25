Томские лыжники стали абсолютными чемпионами турнира Любови Егоровой

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:03:51+03:00

Соревнования собрали спортсменов из Омской и Новосибирской областей, Красноярского края, Республики Алтай и Бурятии, Иркутской и Кемеровской областей и Саха-Якутии

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XVIII открытые региональные соревнования по лыжным гонкам в честь почетного гражданина Санкт-Петербурга, Северска и Томской области, Героя России, шестикратной олимпийской чемпионки Любови Егоровой собрали 250 спортсменов из разных регионов Сибири.

Участники соревнований состязались в индивидуальных гонках классическим и свободным стилем на 3, 5 и 10 километров. В результате двухдневной борьбы абсолютными чемпионами стали сразу три лыжника из Томской области: Тимофей Шинкоренко (Шегарский район, СШОР Натальи Барановой, возрастная группа 13-14 лет), Вера Чумакова (Северск, ДЮСШ имени Любови Егоровой, возрастная группа 13-14 лет) и Инна Терещенко (Томский район, ДЮСШ № 1, возрастная группа 15-16 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU