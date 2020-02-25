336 компаний Томской области получили господдержку на профилактику трудовых травм и заболеваний

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:24:17+03:00

На эти цели в 2019 году было направлено почти 70 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Средства были перечислены работодателям из регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. В 2018 году такую поддержку получили 282 организации региона - на сумму свыше 51 млн рублей.

Данные средства позволяют предприятиям реализовать систему мер, направленную на сохранение здоровья работников, могут использоваться в качестве дополнительного источника для финансирования мероприятий по охране труда. Работодатель сам выбирает, куда и в каком объеме направлять средства – в рамках перечня из предусмотренных законодательством 13 мер.

- В 2019 году, как и ранее, самыми востребованными мерами стали проведение обязательных медицинских осмотров и приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ). На обязательные медицинские осмотры работников, занятых на работе с вредными и опасными производственными факторами, было потрачено более 32 млн руб. Медосмотры прошли 18 480 человек из 131 предприятия региона. На покупку СИЗ работодателями было израсходовано 14,4 млн руб., приобретено более 28 тысяч средств защиты для 8733 работников. – сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования.

Также деньги направлялись на проведение специальной оценки условий труда, лечебно-профилактическое питание, приобретение аптечек, приборов для контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов) и др.

Востребованной у работодателей оказалась и новая мера, введенная с 2019 года, - санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста. Благодаря ей, сотрудники томских предприятий поправили здоровье в здравницах Томской и Новосибирской областей, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым. На эти цели было потрачено более 7 млн руб.

Возможность за счет средств ФСС отправить работников на санаторно-курортное лечение у работодателей была и ранее, но раньше такая мера применялась только в отношении занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

ИСТОЧНИК KP.RU