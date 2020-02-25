2020-02-25T07:24:17+03:00
Общество

336 компаний Томской области получили господдержку на профилактику трудовых травм и заболеваний

На эти цели в 2019 году было направлено почти 70 млн рублей
Алиса Селезнева
Поделиться:
На охране труда экономить нельзя.На охране труда экономить нельзя.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Средства были перечислены работодателям из регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. В 2018 году такую поддержку получили 282 организации региона - на сумму свыше 51 млн рублей.

Данные средства позволяют предприятиям реализовать систему мер, направленную на сохранение здоровья работников, могут использоваться в качестве дополнительного источника для финансирования мероприятий по охране труда. Работодатель сам выбирает, куда и в каком объеме направлять средства – в рамках перечня из предусмотренных законодательством 13 мер.

- В 2019 году, как и ранее, самыми востребованными мерами стали проведение обязательных медицинских осмотров и приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ). На обязательные медицинские осмотры работников, занятых на работе с вредными и опасными производственными факторами, было потрачено более 32 млн руб. Медосмотры прошли 18 480 человек из 131 предприятия региона. На покупку СИЗ работодателями было израсходовано 14,4 млн руб., приобретено более 28 тысяч средств защиты для 8733 работников. – сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования.

Также деньги направлялись на проведение специальной оценки условий труда, лечебно-профилактическое питание, приобретение аптечек, приборов для контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов) и др.

Востребованной у работодателей оказалась и новая мера, введенная с 2019 года, - санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста. Благодаря ей, сотрудники томских предприятий поправили здоровье в здравницах Томской и Новосибирской областей, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым. На эти цели было потрачено более 7 млн руб.

Возможность за счет средств ФСС отправить работников на санаторно-курортное лечение у работодателей была и ранее, но раньше такая мера применялась только в отношении занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У компании «Газпром трансгаз Томск» появился новый генеральный директор
Мэрия зовет томичей на Широкую Масленицу
Томские ученые приняли участие в создании нового препарата для лечения гриппа
ДТП в Томске: 7 человек пострадали , 4 из них до сих пор в больнице
Томские универсальные бойцы едут на первенство мира в Анапу
За неделю томичи получили 5 тысяч «писем счастья» от ГИБДД
Насте Кологривовой требуется срочная помощь томичей
Слушатели старше 50 лет смогут пройти бесплатные курсы в ТГУ
Повреждение кровли не повлияло на работу поликлиники медсанчасти «Строитель»
Расходы работодателей по оплате труда частично компенсирует служба занятости
Томские лыжники стали абсолютными чемпионами турнира Любови Егоровой
336 компаний Томской области получили господдержку на профилактику трудовых травм и заболеваний
Молодой томич пришел трудоустраиваться и заодно «увел» чужой смартфон
Жители Томской области задолжали по кредитам более 8 миллиардов рублей
Томские ученые-медики показали себя мастерами горных лыж и сноубординга
Прокуратура проведет проверку по факту обрушения кровли «пятиэтажки» в Томске
В праздник огонь бушевал в жилом доме на улице Розы Люксембург в Томске
Томский политех стал лидером исследования «Медиаиндекс университетов – 2019»
Под Томском 11 машин сгорели в огне после взрыва
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Томск-Самусь
Из-за снега частично обрушилась кровля «пятиэтажки» в Томске
В районах Томской области в 2020 году отремонтируют 10 ФАПов
Бездетная томичка пыталась получить материнский капитал на несуществующих дочек
Audi и ВАЗ столкнулись ночью на трассе под Томском
Блины на Масленицу обойдутся томичам дороже, чем в прошлом году
Мужчина погиб под колесами грузовика на томской трассе
Томич завоевал серебро на соревнованиях всероссийского уровня по жиму штанги лежа