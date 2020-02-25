Молодой томич пришел трудоустраиваться и заодно «увел» чужой смартфон

25 Февр. 2020 2020-02-25T06:26:25+03:00

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В дежурную часть МО МВД России «Асиновский» поступило сообщение от жительницы Асиновского района о хищении сотового телефона.

- В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1999 года рождения. По предварительным данным, молодой человек похитил мобильный телефон из женской раздевалки производственного здания, куда пришел устраиваться на работу. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей составил около 13 тысяч рублей.- говорится в сообщении УМВД по Томской области

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Асиновский» возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU