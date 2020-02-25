2020-02-25T06:26:25+03:00
Происшествия

Молодой томич пришел трудоустраиваться и заодно «увел» чужой смартфон

Мобильник он похитил из женской раздевалки
Алиса Селезнева
Поделиться:
фото:УМВД России по Томской областифото:УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В дежурную часть МО МВД России «Асиновский» поступило сообщение от жительницы Асиновского района о хищении сотового телефона.

- В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1999 года рождения. По предварительным данным, молодой человек похитил мобильный телефон из женской раздевалки производственного здания, куда пришел устраиваться на работу. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей составил около 13 тысяч рублей.- говорится в сообщении УМВД по Томской области

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Асиновский» возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У компании «Газпром трансгаз Томск» появился новый генеральный директор
Мэрия зовет томичей на Широкую Масленицу
Томские ученые приняли участие в создании нового препарата для лечения гриппа
ДТП в Томске: 7 человек пострадали , 4 из них до сих пор в больнице
Томские универсальные бойцы едут на первенство мира в Анапу
За неделю томичи получили 5 тысяч «писем счастья» от ГИБДД
Насте Кологривовой требуется срочная помощь томичей
Слушатели старше 50 лет смогут пройти бесплатные курсы в ТГУ
Повреждение кровли не повлияло на работу поликлиники медсанчасти «Строитель»
Расходы работодателей по оплате труда частично компенсирует служба занятости
Томские лыжники стали абсолютными чемпионами турнира Любови Егоровой
336 компаний Томской области получили господдержку на профилактику трудовых травм и заболеваний
Молодой томич пришел трудоустраиваться и заодно «увел» чужой смартфон
Жители Томской области задолжали по кредитам более 8 миллиардов рублей
Томские ученые-медики показали себя мастерами горных лыж и сноубординга
Прокуратура проведет проверку по факту обрушения кровли «пятиэтажки» в Томске
В праздник огонь бушевал в жилом доме на улице Розы Люксембург в Томске
Томский политех стал лидером исследования «Медиаиндекс университетов – 2019»
Под Томском 11 машин сгорели в огне после взрыва
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Томск-Самусь
Из-за снега частично обрушилась кровля «пятиэтажки» в Томске
В районах Томской области в 2020 году отремонтируют 10 ФАПов
Бездетная томичка пыталась получить материнский капитал на несуществующих дочек
Audi и ВАЗ столкнулись ночью на трассе под Томском
Блины на Масленицу обойдутся томичам дороже, чем в прошлом году
Мужчина погиб под колесами грузовика на томской трассе
Томич завоевал серебро на соревнованиях всероссийского уровня по жиму штанги лежа