2020-02-25T05:46:53+03:00
Общество

Жители Томской области задолжали по кредитам более 8 миллиардов рублей

Число неплательщиков быстро растет
Алиса Селезнева
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За три последних года у судебных приставов значительно прибавилось работы.За три последних года у судебных приставов значительно прибавилось работы.Фото: из открытых источников
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В 2019 году сотрудники УФССП России по Томской области возбудили более 53 тысяч исполнительных производств в отношении физических лиц в пользу кредитных организаций на сумму взыскания 5,5 млрд рублей. В 2018 году количество должников было меньше на 12,5 тысяч (40,8 тысяч). В 2017 году томские приставы возбудили 24,7 тысяч производств данной категории, а в 2016 – 21 тысячу.

-Таким образом, за три года количество граждан, задолжавших по кредитам, увеличилось более чем в два раза. В настоящее время на исполнении находится более 60 тысяч исполнительных производств на сумму 8,6 млрд рублей. – сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

При этом, средняя сумма принудительно взыскиваемого долга с граждан по кредитам в регионе снижается. Так, в 2017 году она составляла почти 200 тысяч рублей, в 2018 году – 134,5 тысячи рублей, в 2019 году – 130 тысяч рублей.

В 2017 году с томичей-должников было взыскано приставами 944 млн рублей, в 2018 – 1,1 млрд рублей, в 2019 – 1,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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