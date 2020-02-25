Прокуратура проведет проверку по факту обрушения кровли «пятиэтажки» в Томске

25 Февр. 2020 2020-02-25T04:32:24+03:00

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В воскресенье, 23 февраля 2020 года, в дежурные службы города поступила информация о том, что в пятиэтажном жилом доме №218 на проспекте Фрунзе произошло частичное разрушение стропильной системы кровли, которая предположительно не выдержала снеговой нагрузки и деформировалась. На площади 20 квадратных метров обрушились несколько листов кровли, которые попали в чердачное помещение.

В результате происшествия граждане не пострадали. Тем не менее, из-за нарушения целостности кровли дома возникла угроза возможного подтопления осадками расположенных в здании жилых помещений.

- В этой связи прокуратура Советского района г.Томска начала проверку, в ходе которой будет проверено соблюдение требований закона к содержанию общедомового имущества и исполнение законодательства в ходе ранее проведенного ремонта кровли этого дома. Также будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и управляющей компании по устранению последствий аварии. - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пострадавшее здание было введено в эксплуатацию в 1962 году. Обслуживает его УК «Жилсервис». Помимо квартир в доме находится поликлиника медико-санитарной части «Строитель».

ИСТОЧНИК KP.RU