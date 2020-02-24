Томский политех стал лидером исследования «Медиаиндекс университетов – 2019»

24 Февр. 2020 2020-02-24T08:57:18+03:00

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Томский политехнический университет стал лидером всероссийского исследования, проведенного командой информационно-просветительского проекта «Социальный навигатор» МИО «Россия сегодня».

Мониторинг «Медиаиндекс университетов – 2019» проводился ежемесячно в течение всего прошедшего года. Он учитывал развитие ресурсов университетов и медиатактик в публичном информационном пространстве. При этом индекс медиаактивности был составлен на базе открытых интернет-источников русскоязычного сегмента. Он учитывает ряд показателей, таких как аудитория сайта университета, количество упоминаний в новостных сообщениях электронных СМИ РФ, измеряемое с помощью Yandex, активность официальных групп вузов в социальных сетях. По итогам 2019 года Томский политехнический университет признан лидером исследования «Медиаиндекс университетов – 2019» по направлению: «Посещаемость сайта».

Отметим, официальный сайт Томского политехнического университета предоставляет полную информацию о всех направлениях деятельности вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU