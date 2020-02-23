ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Томск-Самусь

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:51:45+03:00

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

Один человек погиб, четверо пострадали

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По предварительным данным, авария произошла 23 февраля около 11:30 на 35-ом километре автодороги Томск — Самусь.

- 41-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Matiz, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем KIA Rio. На месте ДТП погибла 71-летняя женщина-пассажир автомобиля Daewoo Matiz. – говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

От столкновения автомобилей пострадали четыре человека, в том числе, шестилетний ребенок. Все они доставлены в медицинские учреждения Томска. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU