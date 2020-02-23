ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Томск-Самусь
По предварительным данным, авария произошла 23 февраля около 11:30 на 35-ом километре автодороги Томск — Самусь.
- 41-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Matiz, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем KIA Rio. На месте ДТП погибла 71-летняя женщина-пассажир автомобиля Daewoo Matiz. – говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.
От столкновения автомобилей пострадали четыре человека, в том числе, шестилетний ребенок. Все они доставлены в медицинские учреждения Томска. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU