Из-за снега частично обрушилась кровля «пятиэтажки» в Томске
Днем ,23 февраля, в пятиэтажном жилом доме по адресу проспект Фрунзе,218 произошло частичное обрушение кровли. Помимо квартир, согласно данным сервиса 2ГИС, в здании располагается поликлиника медико-санитарной части «Строитель».
На место происшествия незамедлительно выехали представители всех экстренных служб города.
«На здании предположительно в результате снеговой нагрузки произошло повреждение кровли на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены. Угрозы дальнейшего обрушения также нет», - уточнили в ГУ МЧС по Томской области.
По данным Росреестра, здание было введено в эксплуатацию в 1962 году. Обслуживает его УК «Жилсервис».
ИСТОЧНИК KP.RU