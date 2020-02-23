Из-за снега частично обрушилась кровля «пятиэтажки» в Томске

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:35:58+03:00

фото :ГУ МЧС по Томской области Фото: из открытых источников

Никто не пострадал, угрозы дальнейшего обрушения нет

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Днем ,23 февраля, в пятиэтажном жилом доме по адресу проспект Фрунзе,218 произошло частичное обрушение кровли. Помимо квартир, согласно данным сервиса 2ГИС, в здании располагается поликлиника медико-санитарной части «Строитель».

На место происшествия незамедлительно выехали представители всех экстренных служб города.

«На здании предположительно в результате снеговой нагрузки произошло повреждение кровли на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены. Угрозы дальнейшего обрушения также нет», - уточнили в ГУ МЧС по Томской области.

По данным Росреестра, здание было введено в эксплуатацию в 1962 году. Обслуживает его УК «Жилсервис».

ИСТОЧНИК KP.RU