2020-02-23T09:48:29+03:00
Здоровье

В районах Томской области в 2020 году отремонтируют 10 ФАПов

На эти цели выделено почти 49 млн рублей
Алиса Селезнева
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До 2024 года преобразятся около сотни ФАПовДо 2024 года преобразятся около сотни ФАПовФото: из открытых источников
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В настоящее время в регионе действуют 352 фельдшерско-акушерских пункта.

«ФАПы у нас сейчас имеются во всех населенных пунктах, где проживает более ста человек. В зависимости от плотности населения он может обслуживать один поселок или несколько, если они расположены на расстоянии не более шести километров друг от друга», — сообщил журналистам Иван Деев, заместитель губернатора по социальной политике

В деревни и поселки с меньшим числом жителей медицинские работники районных больниц приезжают по графику.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в прошлом году в Томской области построено пять новых ФАПов: в селе Мишутино Зырянского района, в Полуденовке Верхнекетского района, в деревне Сухое Бакчарского район, в Федораевке и Подобе Шегарского района. На эти цели было потрачено более 16 млн рублей.

В 2020 году на замену и ремонт 10 действующих объектов в Асиновском, Колпашевском, Парабельском, Кожевниковском, Чаинском и Томском районах будет выделено 48,8 миллиона рублей. Всего же по программе модернизации первичного звена до 2024 года в регионе отремонтируют более сотни фельдшерско-акушерских пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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