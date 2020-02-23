В районах Томской области в 2020 году отремонтируют 10 ФАПов
В настоящее время в регионе действуют 352 фельдшерско-акушерских пункта.
«ФАПы у нас сейчас имеются во всех населенных пунктах, где проживает более ста человек. В зависимости от плотности населения он может обслуживать один поселок или несколько, если они расположены на расстоянии не более шести километров друг от друга», — сообщил журналистам Иван Деев, заместитель губернатора по социальной политике
В деревни и поселки с меньшим числом жителей медицинские работники районных больниц приезжают по графику.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в прошлом году в Томской области построено пять новых ФАПов: в селе Мишутино Зырянского района, в Полуденовке Верхнекетского района, в деревне Сухое Бакчарского район, в Федораевке и Подобе Шегарского района. На эти цели было потрачено более 16 млн рублей.
В 2020 году на замену и ремонт 10 действующих объектов в Асиновском, Колпашевском, Парабельском, Кожевниковском, Чаинском и Томском районах будет выделено 48,8 миллиона рублей. Всего же по программе модернизации первичного звена до 2024 года в регионе отремонтируют более сотни фельдшерско-акушерских пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU