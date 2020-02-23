Бездетная томичка пыталась получить материнский капитал на несуществующих дочек

23 Февр. 2020 2020-02-23T06:48:30+03:00

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Прокуратура Ленинского района г.Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней томички, обвиняемой в покушении на мошенничество при получении выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

- По версии следствия обвиняемая, не имеющая детей, приобрела два подложных свидетельства о рождении девочек-близнецов. В сентябре 2019 года она представила эти свидетельства в составе других документов в многофункциональный центр для получения сертификата на материнский (семейный) капитал. Противоправные действия обвиняемой были выявлены сотрудниками пенсионного органа, которые направили материалы проверки в полицию. В ходе следствия женщина полностью признала свою вину в инкриминируемом деянии. –сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г.Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU