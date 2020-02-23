Audi и ВАЗ столкнулись ночью на трассе под Томском
ДТП со смертельным исходом произошло 22 февраля около 23 часов 40 минут на автодороге Кузовлево – Светлый.
-По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2107, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Audi Q3. В результате происшествия, мужчина управлявший отечественным автомобилем погиб на месте. Обстоятельства происшествия выясняются. – говорится в сообщении областной ГИБДД.
Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822)271-552 либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.
ИСТОЧНИК KP.RU