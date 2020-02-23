2020-02-23T06:04:06+03:00
Происшествия

Audi и ВАЗ столкнулись ночью на трассе под Томском

Водитель отечественного авто погиб на месте
Алиса Селезнева
Поделиться:
фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

ДТП со смертельным исходом произошло 22 февраля около 23 часов 40 минут на автодороге Кузовлево – Светлый.

-По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2107, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Audi Q3. В результате происшествия, мужчина управлявший отечественным автомобилем погиб на месте. Обстоятельства происшествия выясняются. – говорится в сообщении областной ГИБДД.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822)271-552 либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В районах Томской области в 2020 году отремонтируют 10 ФАПов
Бездетная томичка пыталась получить материнский капитал на несуществующих дочек
Audi и ВАЗ столкнулись ночью на трассе под Томском
Блины на Масленицу обойдутся томичам дороже, чем в прошлом году
Мужчина погиб под колесами грузовика на томской трассе
Томич завоевал серебро на соревнованиях всероссийского уровня по жиму штанги лежа
Более 34 тысяч жителей Томской области обратились за год в кардиодиспансер
Электротранспорт остается востребованным в Томске
Быть в Томске филиалу Пушкинского музея!
Томичи стали сильнейшими в стране по ката дзюдо
В правильной сортировке отходов поможет разработка томских студентов
Первая квартира приобретена в Томске с использованием эскроу-счета
Томичи могут оценить изменения городской среды к лучшему
Томский вуз получил грант Минобрнауки РФ
Инициатива томских врачей поддержана Минздравом России
Ученые Томского политеха разработали перспективную стратегию утилизации отходов
Томские пенсионеры занимаются в Академии активного долголетия
Средства, собранные на благотворительном спектакле в Томске, пойдут на лечение детей
«Снежная вахта» в Томске очистила от снега 42 двора инвалидов и стариков
Кибермошенники продолжают атаковать томичей
Томичей приглашают поделиться историями о «Великой любви Великой войны»
Ремонт дорог, новые знаки и разметка помогут снизить число ДТП в Томской области
В центре Томска звучат выстрелы: силовики устраняют условный «теракт»
Серебряным призером открытого чемпионата WorldSkills Russia стала студентка из Томска
«Красный обоз» продолжает свой путь по Томской области
Дело томича, обвиняемого в ограблении деда-инвалида, направлено в суд