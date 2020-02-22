2020-02-22T05:38:17+03:00
Спорт

Томич завоевал серебро на соревнованиях всероссийского уровня по жиму штанги лежа

Он выжал 350 килограммов
Елена Реутова
Поделиться:
Томич в пятый раз выжал 350 кг и завоевал сереброТомич в пятый раз выжал 350 кг и завоевал сереброФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Томич Сергей Усов, мастер спорта международного класса завоевал серебряную медаль на чемпионате страны среди спортсменов до 120 кг с солидным результатом - 350 килограммов.

В соревнованиях приняли участие более 500 человек из разных регионов.

- Мне удалось зафиксировать 350 кг во втором подходе. Это мой лучший результат, который я повторил уже в пятый раз, - делится спортсмен.

Победителем соревнований стал чемпион мира 2019 года Александр Сыкменев из Республики Башкортостан, его результат 360 кг.

Вместе с серебряной медалью томич получил путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Екатеринбурге в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томич завоевал серебро на соревнованиях всероссийского уровня по жиму штанги лежа
Более 34 тысяч жителей Томской области обратились за год в кардиодиспансер
Электротранспорт остается востребованным в Томске
Быть в Томске филиалу Пушкинского музея!
Томичи стали сильнейшими в стране по ката дзюдо
В правильной сортировке отходов поможет разработка томских студентов
Первая квартира приобретена в Томске с использованием эскроу-счета
Томичи могут оценить изменения городской среды к лучшему
Томский вуз получил грант Минобрнауки РФ
Инициатива томских врачей поддержана Минздравом России
Ученые Томского политеха разработали перспективную стратегию утилизации отходов
Томские пенсионеры занимаются в Академии активного долголетия
Средства, собранные на благотворительном спектакле в Томске, пойдут на лечение детей
«Снежная вахта» в Томске очистила от снега 42 двора инвалидов и стариков
Кибермошенники продолжают атаковать томичей
Томичей приглашают поделиться историями о «Великой любви Великой войны»
Ремонт дорог, новые знаки и разметка помогут снизить число ДТП в Томской области
В центре Томска звучат выстрелы: силовики устраняют условный «теракт»
Серебряным призером открытого чемпионата WorldSkills Russia стала студентка из Томска
«Красный обоз» продолжает свой путь по Томской области
Дело томича, обвиняемого в ограблении деда-инвалида, направлено в суд