Томич завоевал серебро на соревнованиях всероссийского уровня по жиму штанги лежа
Томич Сергей Усов, мастер спорта международного класса завоевал серебряную медаль на чемпионате страны среди спортсменов до 120 кг с солидным результатом - 350 килограммов.
В соревнованиях приняли участие более 500 человек из разных регионов.
- Мне удалось зафиксировать 350 кг во втором подходе. Это мой лучший результат, который я повторил уже в пятый раз, - делится спортсмен.
Победителем соревнований стал чемпион мира 2019 года Александр Сыкменев из Республики Башкортостан, его результат 360 кг.
Вместе с серебряной медалью томич получил путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Екатеринбурге в октябре.
ИСТОЧНИК KP.RU