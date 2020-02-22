Томич завоевал серебро на соревнованиях всероссийского уровня по жиму штанги лежа

22 Февр. 2020 2020-02-22T05:38:17+03:00

Томич в пятый раз выжал 350 кг и завоевал серебро Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Томич Сергей Усов, мастер спорта международного класса завоевал серебряную медаль на чемпионате страны среди спортсменов до 120 кг с солидным результатом - 350 килограммов.

В соревнованиях приняли участие более 500 человек из разных регионов.

- Мне удалось зафиксировать 350 кг во втором подходе. Это мой лучший результат, который я повторил уже в пятый раз, - делится спортсмен.

Победителем соревнований стал чемпион мира 2019 года Александр Сыкменев из Республики Башкортостан, его результат 360 кг.

Вместе с серебряной медалью томич получил путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Екатеринбурге в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU