Более 34 тысяч жителей Томской области обратились за год в кардиодиспансер

22 Февр. 2020 2020-02-22T05:20:05+03:00

Первый год после перенесенного инфаркта миокарда и операцией на сердце – наиболее опасный период для пациента. Фото: из открытых источников

Попасть на прием можно по направлению лечащего врача

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Областной кардиологический диспансер был открыт на базе консультативно-диагностического отделения НИИ кардиологии в январе прошлого года. За год получить специализированную помощь амбулаторно смогли 34 502 жителя Томска и районов Томской области.

Самыми распространенными поводами для обращения стали: стенокардия напряжения (15 109 человек), артериальная гипертензия (4 878 человек), нарушения ритма сердца (4 883 человека) и пороки сердца (1 182 человека).

Под наблюдением врачей кардиодиспансера находятся пациенты после перенесенного инфаркта, операций на сердце и сосудах, установки кардиостимуляторов, а также те, кто выписался из Томской ОКБ или НИИ кардиологии. На консультативный прием к специалистам кардиодиспансера направляет лечащий врач в поликлинике.

Как рассказал заведующий отделением общеклинической кардиологии, профессор Алексей Репин, первый год после перенесенного инфаркта миокарда и операцией на сердце – наиболее опасный период для пациента, когда ему особенно важно регулярное квалифицированное наблюдение кардиолога.

В кардиодиспансере пациенты могут не только получить консультацию врача-кардиолога, но и при необходимости по направлению врача-кардиолога диспансера пройти специальные обследования: ЭХО сердца, суточный мониторинг сердечного ритма, артериального давления, ВЭМ, чрезпищеводные исследования (электрокардиостимуляция чреспищеводная, эхокардиография чреспищеводная).

Попасть на консультативный прием к специалистам кардиодиспансера, который находится по адресу Томск, ул. Красноармейская, 126/1, можно по направлению лечащего врача. Учреждение работает по предварительной записи — телефоны call-центра: (3822) 56-52-82. На первичный прием при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU