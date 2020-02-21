2020-02-21T13:02:26+03:00
Спорт

Томичи стали сильнейшими в стране по ката дзюдо

Чемпионат по пяти дисциплинам проходил в городе Стерлитамак
ИГОРЬ ТЮРИН
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Знай наших!Знай наших!Фото: из открытых источников
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Соревнования проходили в городе Стерлитамак, за победу боролись более 40 спортсменов из семи регионов страны. От Томской области в турнире участвовали мастера спорта, представители центра боевых искусств «Арсенал» Вячеслав Рогозин и Николай Головаха. Чемпионат проводился по пяти дисциплинам – нагэ-но-ката, катамэ-но-ката, дзю-но-ката, кодокан-госин-дзюцу, кимэ-но-ката. Томские спортсмены обошли более опытных соперников из Омска и Санкт-Петербурга, которые заняли второе и третье место соответственно.

Как сообщил Вячеслав Рогозин, несколько лет назад томские спортсмены занимали призовые места, но победили на чемпионате России впервые. Наши земляки заняли первое место в дисциплине «кодокан-госин-дзюцу». Суть соревнований в том, чтобы пара спортсменов четко продемонстрировала 21 прием дзюдо. Все выступление строго регламентировано – от поклонов судьям до того, с какой ноги шагать вперед и назад.

Благодаря победе на чемпионате России томские спортсмены прошли отбор на чемпионат Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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