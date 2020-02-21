2020-02-21T11:41:59+03:00
Умный город

Томский вуз получил грант Минобрнауки РФ

Средства пойдут на закупку оборудования для развития микроэлектроники
ИГОРЬ ТЮРИН
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Передовые технологии в томском вузеПередовые технологии в томском вузеФото: из открытых источников
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Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники получил средства от Минобрнауки РФ в рамках гранта на развитие Центра коллективного пользования (ЦКП) в размере 160 миллионов рублей, сообщает пресс-служба вуза.

На эти средства ТУСУР закупает оборудование для дооснащения ключевых подразделений объединенного ЦКП: научно-образовательного центра «Нанотехнологии», НИИ микроэлектронных систем и лаборатории печатной электроники, которые занимаются дизайном, разработкой и изготовлением изделий микроэлектроники, СВЧ-измерениями, а также созданием материалов и устройств для печатной электроники.

Для полноценного запуска нового оборудования в настоящее время идет модернизация так называемых «чистых» помещений НОЦ и увеличение их площади, подводятся инженерные коммуникации. Планируется, что в обновлённом режиме центр начнёт работать в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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