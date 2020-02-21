2020-02-21T11:29:13+03:00
Здоровье

Инициатива томских врачей поддержана Минздравом России

Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, получат бесплатные лекарства
ИГОРЬ ТЮРИН
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С заботой о жителях Томской областиС заботой о жителях Томской областиФото: из открытых источников
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В Томской области пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, получат бесплатные лекарства. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев. Такие пациенты находятся под динамическим наблюдением в областном кардиодиспансере.

В открывшемся после ремонта областном кардиодиспансере в течение года специализированную помощь амбулаторно получили 34 502 жителя Томской области.

С этого года в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», включенного в национальный проект «Здравоохранение», пациенты перенесшие инфаркт, смогут в течение года получать бесплатный пакет лекарств. Препараты обеспечивают профилактику развития повторного инфаркта. На эти цели из консолидированного бюджета будет направлено около 40 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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