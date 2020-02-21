Средства, собранные на благотворительном спектакле в Томске, пойдут на лечение детей
27 февраля на сцене Томского театра юного зрителя состоится премьера благотворительного спектакля. Собранные средства будут направлены в помощь детям, болеющим раком. Деньги поступят в Детский благотворительный фонд им. Алены Петровой.
Гости мероприятия увидят постановку по мотивам рассказов Виля Липатова «Еще до войны». Действия спектакля происходят в Томской области незадолго начала Великой Отечественной войны.
Все роли будут исполнены членами Томского объединения предпринимателей и их детьми.
Благотворительный проект Томского объединения предпринимателей совместно с Детским благотворительным фондом им. Алены Петровой проводится третий год подряд.
ИСТОЧНИК KP.RU