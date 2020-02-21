Средства, собранные на благотворительном спектакле в Томске, пойдут на лечение детей

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:36:49+03:00

Зрители увидят постановку по мотивам рассказов Виля Липатова «Еще до войны»

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27 февраля на сцене Томского театра юного зрителя состоится премьера благотворительного спектакля. Собранные средства будут направлены в помощь детям, болеющим раком. Деньги поступят в Детский благотворительный фонд им. Алены Петровой.

Гости мероприятия увидят постановку по мотивам рассказов Виля Липатова «Еще до войны». Действия спектакля происходят в Томской области незадолго начала Великой Отечественной войны.

Все роли будут исполнены членами Томского объединения предпринимателей и их детьми.

Благотворительный проект Томского объединения предпринимателей совместно с Детским благотворительным фондом им. Алены Петровой проводится третий год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU