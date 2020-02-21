2020-02-21T09:36:37+03:00
Общество

«Снежная вахта» в Томске очистила от снега 42 двора инвалидов и стариков

Команды молодых добровольцев готовы принять новые заявки
Алиса Селезнева
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"Снежная вахта" продлится до весны."Снежная вахта" продлится до весны.Фото: из открытых источников
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Общегородской социальный конкурс «Снежная вахта» проводится в Томске каждую зиму, на протяжении последних пятнадцати лет. Его участники - волонтеры из числа студентов, старшеклассников, общественников и рабочей молодежи бесплатно помогают в уборке дворов, сбрасывают снег с крыш в домах ветеранов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, приводят в порядок общественные пространства. Этой зимой конкурс стартовал 21 января, на сегодняшний день в нем участвуют 30 команд. С начала старта проекта ими было выполнено 42 заявки, поступившие от пенсионеров и инвалидов.

В 2019 году в «Снежной вахте» приняли участие более 1200 молодых томичей, своими руками убравшие снег на 463 объектах родного города. Самые активные участники по итогам сезона получили награды от мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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