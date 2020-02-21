2020-02-21T09:14:26+03:00
Происшествия

Кибермошенники продолжают атаковать томичей

Жертвами обмана часто становятся пожилые люди
Алиса Селезнева
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Данные банковских карт нельзя сообщать посторонним.Данные банковских карт нельзя сообщать посторонним.Фото: из открытых источников
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В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих гражданке, 1950 года рождения. Потерпевшей позвонили из банка с телефонного номера +7495….. и сообщили, что с ее карты пытаются погасить кредит, и чтобы этого избежать, нужно назвать номер карты, CVC-код и код, который поступит по СМС.

- Женщина сообщила все данные, после чего с ее карты были списаны денежные средства в размере 47 000 рублей. По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В Северске жертвой классического «развода» телефонных мошенников стала недавно 77-летняя пенсионерка.

По предварительным данным, потерпевшей поступил звонок. Звонивший представился сыном и сообщил, что попал в ДТП и ему требуются денежные средства, чтобы его отпустил следователь. Женщина через терминал перевела 50 000 рублей по указанным реквизитам.

Позже выяснилось, что с сыном все в порядке. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество»

УМВД России по Томской области обращается к гражданам: не будьте доверчивыми, соблюдайте осторожность, особенно если это касается действий с денежными средствами. Не сообщайте данные банковских карт посторонним лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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