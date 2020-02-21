Томичей приглашают поделиться историями о «Великой любви Великой войны»

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:46:13+03:00

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В Томской области стартовал конкурс фотоисторий «Великая любовь Великой войны» ,посвященный 75-й годовщине Победы . Его организаторами выступили департамент ЗАГС Томской области и Томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Цель акции - сохранение современными томичами исторической и семейной памяти о героях войны и тыла.

До 10 апреля жители региона могут прислать в областной департамент ЗАГС фотоснимки или письма супружеской пары периода Великой Отечественной войны. Все материалы или их копии должны сопровождаться описанием — кто изображен на фотографиях, в какой исторический период они были сделаны и как сложились судьбы героев Для участия в конкурсе допускаются также снимки и письма довоенного и послевоенного времени, которые вместе с сопроводительными документами можно принести в территориальные отделы ЗАГС Томской области или прислать на электронную почту: z-pravo5@tomsk.gov.ru

Победителей в номинациях «Любовь сильнее военных преград», «Свадьба в гимнастерке», «Семья, рожденная в тылу» и «Письмо семье с фронта» до 25 апреля определит конкурсная комиссия. Церемония награждения дипломами пройдет в торжественной обстановке.

Дополнительная информация: (3822) 510-125 (Тюменева Елена Анатольевна, департамент ЗАГС Томской области).

ИСТОЧНИК KP.RU