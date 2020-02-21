2020-02-21T09:08:41+03:00
Общество

Ремонт дорог, новые знаки и разметка помогут снизить число ДТП в Томской области

В 2020 году в регионе будет отремонтировано 143 км автомагистралей
Алиса Селезнева
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Плохое качество дорог -частая причина аварий.Плохое качество дорог -частая причина аварий.Фото: из открытых источников
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- В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в минувшем году очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий ликвидированы на 7 объектах областного центра: ул. Нахимова пр. Ленина, пр. Комсомольский ул. Герцена, пр. Ленина, 53 65 (ТГУ), пр. Ленина пр. Кирова, пр. Комсомольский, 10 13б, ул. Учебная ул. Котовского, ул. Красноармейская пр. Кирова. сообщил на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.

Также в ходе первого года реализации нацпроекта, в регионе отремонтированы 24 объекта общей протяженностью 138,2 км. Горизонтальная дорожная разметка нанесена на 75,52 км проезжей части, барьерные ограждения установлены на 17,7 км, обустроено 44 автопавильона и остановочных площадки, установлено 439 дорожных знаков.

В 2020 году дорожники должны отремонтировать 29 объектов общей протяженностью почти 143 км. Горизонтальная дорожная разметка будет нанесена на 374,74 км проезжей части, в том числе термопластиком — на 256,72 км. Установку барьерного ограждения дорожники произведут на 28,44 км, бортового камня — на 17,97 км. Также будет обустроено 38 автопавильонов и остановочных площадок, установлено 1 465 дорожных знаков, заменено 524 люка и колодца.

В местах с наибольшей интенсивностью траффика, на наиболее аварийных участках автодорог планируется установить 12 комплексов фотовидеофиксации.

Все это должно повысить уровень безопасности движения и снизить число ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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