Ремонт дорог, новые знаки и разметка помогут снизить число ДТП в Томской области

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:08:41+03:00

В 2020 году в регионе будет отремонтировано 143 км автомагистралей

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- В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в минувшем году очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий ликвидированы на 7 объектах областного центра: ул. Нахимова пр. Ленина, пр. Комсомольский ул. Герцена, пр. Ленина, 53 65 (ТГУ), пр. Ленина пр. Кирова, пр. Комсомольский, 10 13б, ул. Учебная ул. Котовского, ул. Красноармейская пр. Кирова. – сообщил на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.

Также в ходе первого года реализации нацпроекта, в регионе отремонтированы 24 объекта общей протяженностью 138,2 км. Горизонтальная дорожная разметка нанесена на 75,52 км проезжей части, барьерные ограждения установлены на 17,7 км, обустроено 44 автопавильона и остановочных площадки, установлено 439 дорожных знаков.

В 2020 году дорожники должны отремонтировать 29 объектов общей протяженностью почти 143 км. Горизонтальная дорожная разметка будет нанесена на 374,74 км проезжей части, в том числе термопластиком — на 256,72 км. Установку барьерного ограждения дорожники произведут на 28,44 км, бортового камня — на 17,97 км. Также будет обустроено 38 автопавильонов и остановочных площадок, установлено 1 465 дорожных знаков, заменено 524 люка и колодца.

В местах с наибольшей интенсивностью траффика, на наиболее аварийных участках автодорог планируется установить 12 комплексов фотовидеофиксации.

Все это должно повысить уровень безопасности движения и снизить число ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU