2020-02-21T06:45:53+03:00
Происшествия

Дело томича, обвиняемого в ограблении деда-инвалида, направлено в суд

Ему грозит реальный срок
Елена Реутова
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Внук ограбил деда-инвалида в день выдачи пенсииВнук ограбил деда-инвалида в день выдачи пенсииФото: из открытых источников
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По версии следствия, в декабре 2019 года 26-летний обвиняемый пришел в гости к своему деду, который является инвалидом, зная, что в этот день он должен получить пенсию. Вместе они начали распивать спиртные напитки. В ходе застолья, попросив внука сходить в магазин, хозяин квартиры продемонстрировал ему наличие у него денежных средств. Вернувшись из магазина, обвиняемый попросил у деда деньги на проезд, а когда тот, согласившись, вновь взял в руки денежные купюры, чтобы отсчитать 50 рублей, обвиняемый выхватил у него из рук пачку денег (7,5 тыс. рублей) и убежал, не реагируя на крики потерпевшего. Похищенное он потратил по своему усмотрению.

В отношении 26-летнего безработного жителя областного центра, ранее судимого за преступления имущественного характера, утвержден обвинительный акт по уголовному делу (ч.1 ст.161 УК РФ, грабеж). Свою вину обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд г.Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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