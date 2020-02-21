При пожаре в Томской области было спасено два человека

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:26:41+03:00

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По сообщению ГУ МЧС России по Томской области, в четверг в 20:47 вечера в пожарную часть поступило сообщении о возгорании в двухэтажном двухподъездном брусовом доме в пос. Причулымский Асиновского района.

К моменту прибытия первого подразделения из окон квартиры на втором этаже шел дым. Из смежной квартиры мужчина и женщина просили о помощи. По трехколенной лестнице они были спасены пожарными через окно.

В 21.40 пожар был ликвидирован. В тушении принимало участие три единицы техники и 9 человек.

Площадь пожара составила 20 кв.м. В результате на втором этаже в квартире в комнате 4х5 м обгорели стены, сгорели вещи.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU