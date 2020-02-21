Более миллиона заявлений подано в Томской области через портал Госуслуги

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:50:42+03:00

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В 2019 году от жителей области через электронные сервисы поступило 1,1 миллиона обращений за госуслугами. Активность томичей в сравнении с 2018 годом возросла более чем на 800 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба обладминистрации. Это объясняется надежностью и устойчивой работой государственных электронных сервисов, считает начальник регионального департамента развития информационного общества Андрей Максименко.

– Портал удобен: через личный кабинет приходят уведомления об услугах, которые потребуются пользователю в ближайшее время, к тому же здесь действуют скидки в 30 % при оплате госпошлин или в 50 % при оплате штрафов ГИБДД, – пояснил чиновник.

Через портал Госуслуги жители записываются на прием в медучреждения, записывают детей в сады и школы. Удобно пользоваться сайтом также при получении водительского удостоверения, справок о судимости, оформлении загранпаспортов и т. д. А всего для населения Томской области в настоящее время доступны 356 федеральных и 142 региональные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU