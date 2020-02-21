В Томской области бывший сотрудник администрации осужден за получение взятки

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:27:39+03:00

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Как установлено следствием, в 2018 году подсудимый возглавлял одно из подразделений администрации ЗАТО Северск. В его функции входила организация строительного контроля за объемами, стоимостью и качеством работ на объектах строительства, а также организация приемки по завершению капитального ремонта объектов капитального строительства. За подписание актов о приемке выполненных работ по объектам капитального ремонта, которые фактически подрядчиком были выполнены не в полном объеме он получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 95 тысяч рублей.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в размере 950 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU