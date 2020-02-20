2020-02-20T14:32:32+03:00
Здоровье

В Томской области необходимы 15 новых объектов здравоохранения

Сама жизнь требует их строительства
ИГОРЬ ТЮРИН
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Время строить ФАПы и полклиникиВремя строить ФАПы и полклиникиФото: из открытых источников
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Проведенный в конце прошлого года аудит первичного звена здравоохранения показал, что новые поликлиники необходимы в Кривошеине, Томске и Томском районе, детские поликлиники – в областном центре, Асине, Парабели. Также требуется строительство в районах области пяти врачебных амбулаторий и двух ФАПов, сообщает пресс-служба администрации.

В проект модернизации, который сегодня проходит процедуру согласования в Минздраве России, кроме строек включены 260 объектов, нуждающихся в капитальном ремонте и замене.

Заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев уточнил, что к объектам здравоохранения относятся не только поликлиники и больницы. Это могут быть фельдшерско-акушерские пункты, общие врачебные практики, отдельные лаборатории, хозблоки медучреждений.

Проект направлен в министерство здравоохранения России. До 1 июля 2020 года он пройдет согласование в профильных ведомствах, а затем эксперты определят, какие объекты войдут в программу модернизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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