Эстафета Победы добралась до Томска
21 февраля в Томск прибудет делегация пограничного управления ФСБ по Новосибирской области. Представители «зеленых фуражек» посетят город в рамках акции «Эстафета Победы 2020».
Акция стартовала одновременно в Бресте и Мурманске и завершится в Москве. В эстафете участвуют девять государств, а всего будет пройдено порядка 60 тыс. километров.
Утром у монумента Боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду состоится торжественный митинг и возложение цветов к вечному огню.
Акция «Эстафета Победы 2020» проводится решением Совета командующих пограничными войсками стран СНГ в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета проходит через государственные границы стран СНГ и населенные пункты, где есть взаимодействующие с пограничным управлением ФСБ общественные организации.
ИСТОЧНИК KP.RU