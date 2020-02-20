2020-02-20T13:35:18+03:00
Общество

Эстафета Победы добралась до Томска

Томская область примет делегацию пограничников в рамках праздничной акции
ИГОРЬ ТЮРИН
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Они всегда принимают бой первымиОни всегда принимают бой первымиФото: из открытых источников
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21 февраля в Томск прибудет делегация пограничного управления ФСБ по Новосибирской области. Представители «зеленых фуражек» посетят город в рамках акции «Эстафета Победы 2020».

Акция стартовала одновременно в Бресте и Мурманске и завершится в Москве. В эстафете участвуют девять государств, а всего будет пройдено порядка 60 тыс. километров.

Утром у монумента Боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду состоится торжественный митинг и возложение цветов к вечному огню.

Акция «Эстафета Победы 2020» проводится решением Совета командующих пограничными войсками стран СНГ в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета проходит через государственные границы стран СНГ и населенные пункты, где есть взаимодействующие с пограничным управлением ФСБ общественные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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