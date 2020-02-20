Новая перспективная лаборатория начала работу в томском вузе

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:58:05+03:00

На переднем крае науки и производства Фото: из открытых источников

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Новая научно-исследовательская лаборатория интегральной оптики и радиофотоники (ЛИОР), направленная на создание сверхширокополосных оптоэлектронных устройств, получила грант в размере 23 миллионов рублей и начала свои разработки, сообщает пресс-служба вуза.

Лаборатория создана в качестве структурного подразделения ТУСУРа в январе 2020 года, а с февраля начала свою полноценную работу.Практические разработки планируется внедрять на предприятия, которые производят телекоммуникационное и радиофотонное оборудование.

Новая лаборатория будет разрабатывать отечественные сверхширокополосные оптоэлектронные устройства на основе фотонных интегральных схем. Результатами проекта будут как полученные фундаментальные знания, так и разработка предложений по промышленному производству устройств, которые не имеют отечественных аналогов и сопоставимы с продукцией зарубежных лидеров отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU