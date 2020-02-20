2020-02-20T12:27:22+03:00
Общество

Гастрольный тур «Музыка Победы» стартовал в Томской области

Это – проект Губернаторского колледжа в честь Дня Победы
ИГОРЬ ТЮРИН
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Музыкальный подарок города - селу в честь Дня ПобедыМузыкальный подарок города - селу в честь Дня ПобедыФото: из открытых источников
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Творческие коллективы Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций посетят с концертами восемь районов Томской области. Этот проект посвящен празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Первая концертная программа состоится 21 февраля в Парабельском доме культуры. На сцене ДК в исполнении вокальных ансамблей прозвучат песни военных лет, а хореографический коллектив «Триумф» подарит зрителю музыкально-танцевальные композиции.

Также гастрольный тур «Музыка Победы» пройдет в Первомайском, Кривошеинском, Зырянском, Асиновском, Шегарском, Чаинском и Кожевниковском районах. Он проходит при поддержке Департамента по культуре Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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