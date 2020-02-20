Гастрольный тур «Музыка Победы» стартовал в Томской области
Творческие коллективы Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций посетят с концертами восемь районов Томской области. Этот проект посвящен празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Первая концертная программа состоится 21 февраля в Парабельском доме культуры. На сцене ДК в исполнении вокальных ансамблей прозвучат песни военных лет, а хореографический коллектив «Триумф» подарит зрителю музыкально-танцевальные композиции.
Также гастрольный тур «Музыка Победы» пройдет в Первомайском, Кривошеинском, Зырянском, Асиновском, Шегарском, Чаинском и Кожевниковском районах. Он проходит при поддержке Департамента по культуре Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU