2020-02-20T12:10:56+03:00
Недвижимость

В Томской области заработала станция, построенная по нацпроекту "Экология"

Объект водоподготовки запущен в деревне Лоскутово
ИГОРЬ ТЮРИН
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Нацпроект делает жизнь лучшеНацпроект делает жизнь лучшеФото: из открытых источников
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Станция водоподготовки начала подачу очищенной воды в сеть деревни Лоскутово. Это первый в регионе объект, построенный по проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология». Об этом сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто,

Строительство станции в июне 2019 года начал подрядчик ЗАО «СМП-95». Общая стоимость работ – 43,8 млн рублей, из них 19,4 млн поступили из федерального бюджета. Возведение объекта и монтаж оборудования завершились в декабре 2019-го, затем были проведены пусконаладочные работы.

Специалисты выполнили лабораторные исследования химического состава воды, получаемой после очистки на станции, а также бактериологический анализ. Результат подтвердил, что на выходе получается чистая, безопасная вода. Теперь станция начала подачу ресурса в дома почти 4 тысяч жителей Лоскутова».

В 2020-2021 годах по нацпроекту «Экология» в Томской области планируется продолжить реконструкцию водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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