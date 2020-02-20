В Томской области заработала станция, построенная по нацпроекту "Экология"
Станция водоподготовки начала подачу очищенной воды в сеть деревни Лоскутово. Это первый в регионе объект, построенный по проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология». Об этом сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто,
Строительство станции в июне 2019 года начал подрядчик ЗАО «СМП-95». Общая стоимость работ – 43,8 млн рублей, из них 19,4 млн поступили из федерального бюджета. Возведение объекта и монтаж оборудования завершились в декабре 2019-го, затем были проведены пусконаладочные работы.
Специалисты выполнили лабораторные исследования химического состава воды, получаемой после очистки на станции, а также бактериологический анализ. Результат подтвердил, что на выходе получается чистая, безопасная вода. Теперь станция начала подачу ресурса в дома почти 4 тысяч жителей Лоскутова».
В 2020-2021 годах по нацпроекту «Экология» в Томской области планируется продолжить реконструкцию водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино.
ИСТОЧНИК KP.RU