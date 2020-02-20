2020-02-20T11:21:12+03:00
Общество

Новый дом и семью обрели 90% детей-сирот Томской области

Любящих родителей ждут еще 472 ребенка
Алиса Селезнева
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Дети - это счастье!Дети - это счастье!Фото: из открытых источников
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В 2019 году в регионе выявлено 442 ребенка, родители которых умерли или были лишены родительских прав. На воспитание в замещающие семьи передано 638 юных томичей.

Такие данные озвучил сегодня на пресс-конференции заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

- В 2008 году, когда в регионе стартовала программа по работе со «случаем» (инновационная модель профилактики социального сиротства), было выявлено 1,5 тыс. детей-сирот, в 2017 — уже 570. Уменьшается и региональный банк данных детей-сирот, которые нуждаются в устройстве в семью. Сегодня в нем числится 472 ребенка. Томская область — одна из первых в стране, где получить сопровождение и поддержку со стороны специалистов (психологов, педагогов, социальных работников) может каждая замещающая семья. Таким сопровождением воспользовались 2 702 замещающие семьи, воспитывающие 3 802 ребенка. – отметил вице-губернатор.

Всего в Томской области сейчас проживает 4 638 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 4 186 детей (90,3 %) воспитываются в 2 822 замещающих семьях. В 2019 году жители области усыновили 27 ребятишек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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