Томская область направит дополнительные средства на ЭКО и борьбу с абортами

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:00:53+03:00

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По данным Росстата в 82 регионах страны, в том числе и в Томской области, произошло снижение рождаемости. В прошлом году в нашей области родилось почти на тысячу малышей меньше, чем в 2018.

- Дело в том, что сейчас в фертильных возраст входят девочки, рожденные в 90-е годы, когда рождаемость упала в два раза, была меньше чем даже в 40-ые годы. Кроме того, растет средний возраст женщин, рожающих первенцев - сейчас он составляет около 29-ти лет. Как правило, те кто впервые рожает в этом возрасте, одним ребенком и ограничиваются». - рассказал журналистам на итоговой пресс-конференции Иван Деев, заместитель губернатора по социальной политике.

Для того, чтобы «затормозить» процесс снижения рождаемости, федеральной и региональной властями предпринимается целый комплекс мер. Среди них достаточно эффективно показало себя доабортное консультирование. В минувшем году его прошли свыше трех тысяч томичек, в итоге, были сохранены жизни 271 малыша.

«Чтобы еще больше женщин отказались и от прерывания беременности, мы изменили протокол доабортного консультирования. Федерация дополнительно сделала четвертый талон к родовому сертификату, по которому женщина может воспользоваться услугами психолога, если нуждается в его помощи. Также мы будем предлагать женщинам возможность записи УЗИ на мобильный телефон. Т

Те, кто это делает, как правило, сохраняют ребятишек. Обучаем сейчас медсестер, чтобы они могли сразу на приеме доносить до беременных, которые хотят сделать аборт из-за финансовых проблем ,о существующих мерах социальной поддержки в их ситуации. Будем финансово мотивировать акушеров-гинекологов, медицинских сестер и врачей УЗИ, которые проводят такие консультации. Эффективность доабортных консультаций в прошлом году составила 12 % от общего числа обратившихся. Мы хотим увеличить ее до 22-25 %, что позволит спасти порядка 700 детей.» - пояснил вице-губернатор.

Согласно приведенным им данным, в 2019 году в Томской области было выполнено 1020 циклов ЭКО. Но заявок от томичек на процедуру значительно больше, поэтому начата разработка региональной программы для дополнительного финансирования этого направления.

ИСТОЧНИК KP.RU