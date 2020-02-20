Книголюбам предлагают полную версию популярного романа «Томские трущобы»

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:04:00+03:00

Заказы поступают из Томской области и сибирских регионов, из Москвы, Санкт-Петербурга, Беларуси и т. д. Фото: из открытых источников

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Специалисты Томского госуниверситета – аспирантка филфака Мария Могилатова под руководством доктора филологических наук Наталии Жиляковой – подготовили переиздание книги писателя Валентина Курицына, популярного в начале XX века.

Его самое известное произведение – приключенческий роман «Томские трущобы», вышедший отдельной книгой в 1906 году под псевдонимом «Не-Крестовский». В нем описывается преступный мир губернского города конца XIX века. События разворачиваются на томских улицах (Магистратская, район «Болото», ипподром, гостиница «Европа»), в Барнауле и в красноярской тайге. Первая публикация романа состоялась в газете «Сибирские отголоски» в 1905 году; позднее там же были опубликованы еще две части. В 1990-м авантюрные «Томские трущобы» выпустило издательство «Красное знамя», причем тиражи разошлись за два месяца.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, заведующая кафедрой Высшей школы журналистики Наталья Жилякова почти десять лет работала над тем, чтобы восстановить первоначальный вариант романа «Не-Крестовского». Некоторые главы нашлись во время командировок в библиотеках Санкт-Петербурга, а текст пришлось перепечатывать вручную. На решающем этапе к этому процессу подключилась аспирантка Мария Могилатова. Она не только взяла на себя работу по переизданию романа, но и нарисовала иллюстрации для него, основываясь на архивных фотографиях томских улиц. Дизайном и версткой занимался студент магистратуры ВШЖ ТГУ Максим Климович.

Томичи могут поддержать культурно-просветительский проект по переизданию «Томских трущоб». Уже найдено издательство, готовое по предварительному заказу печатать книгу. На сайте http://трущобы.рф/ до 23 февраля все желающие могут сделать предзаказ. Роман выйдет в двух томах, каждый объемом более 300 страниц.

ИСТОЧНИК KP.RU