2020-02-20T08:05:56+03:00
Общество

Новое общественное пространство для активного отдыха и спорта появится в мкр Каштак в Томске

Игровой комплекс «Самолет» в Березовой роще станет напоминанием об аэропорте, который здесь размещался
Елена Реутова
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Проект благоустройства Березовой рощиПроект благоустройства Березовой рощи
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Томичи обсудили благоустройство Березовой Рощи в мкр. Каштак. Уже в этом году на средства муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг» здесь будет проведено комплексное благоустройство территории.

Проект включает в себя детскую и спортивную площадки, стоянку для велосипедов и самокатов, садовые диваны и малые архитектурные формы, пешеходные дорожки и освещение. На новом общественном пространстве для активного отдыха и спорта будет установлен комплекс воркаут, который состоит из 7 турников, шведской стенки, скамьи для пресс, брусьев и гимнастических колец.

В зоне детской площадки будет размещен комплекс игровых и развивающих элементов «Самолет», игровой комплекс с башнями, лестницей, наклонными и подвесными мостами. Выбор в пользу именно такого комплекса не случаен. В микрорайоне с 1945 по 1967 гг. располагался аэропорт «Каштак». Здание аэровокзала по ул.Карла Ильмера, 10/1, сохранилось по сей день.

Ориентировочная сметная стоимость проекта составит 12-13 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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