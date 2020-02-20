2020-02-20T07:40:22+03:00
Экономика

На поддержку аграриев в Томской области будет направлено более 1,5 млрд рублей

Из них свыше миллиарда – из средств областного бюджета
Елена Реутова
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Большая часть суммы поддержки будет направлена на развитие молочного производстваБольшая часть суммы поддержки будет направлена на развитие молочного производстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Большая часть суммы поддержки будет направлена на развитие молочного производства - 454 миллиона рублей (в прошлом году на эти цели аграрии получили 403 миллиона). На проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической Еще 118 миллионов рублей бюджет вложит в безопасность, плодородие и качество почв. Субсидии пойдут на возмещение части затрат при выращивании зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, а также картофеля, овощей открытого грунта и органической продукции.

Также поддержка будет оказана фермерам. На общую сумму почти 117 миллионов рублей. На возмещение части затрат сельхозкооперативам предусмотрено 109 миллионов. Кроме того, 106 миллионов рублей в виде субсидии власти направят на погашение инвестиционных кредитов в АПК, взятых сельхозпроизводителями до 31 декабря 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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