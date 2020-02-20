2020-02-20T07:26:11+03:00
Общество

На месте женского монастыря в центре Томска может быть создано общественное пространство с краеведческим уклоном

Эксперты проверили состояние ансамбля и предложили вариант использования территории
Елена Реутова
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На месте утраченного храма сегодня стоит часовняНа месте утраченного храма сегодня стоит часовняФото: Из материалов пресс-службы
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Не все томичи знают, что в районе Студгородка,в пределах улиц Студенческой, Учебной, Вершинина, Усова в историческом районе «Верхняя Елань» расположен памятник регионального значения «Историко-архитектурный ансамбль территории Иоанно-Предтеченского Иннокентьевского женского монастыря (1864-1922 годов)».

На территории монастыря находятся объекты духовного наследия. Это профессорское и монашеское кладбища, фундаменты и подвалы храмов, подземные ходы. С началом нового полевого сезона Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области планирует организовать изучение и архитектурно-археологические обмеры фундаментов храмов.

- Сегодня целостное восприятие этой территории утрачено. С учетом исторической значимости и близости к студенческому кампусу она вполне могла бы стать одним из популярных общественных пространств, в том числе с краеведческим уклоном. Возможность благоустроить эту зону сегодня дает проект «Формирование комфортной городской среды», если в будущем сами томичи выскажут такое пожелание, — прокомментировала председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Она уточнила, что функциональное назначение самих объектов ансамбля может быть определено исключительно с учетом мнения Томской епархии. По федеральному закону, культовые здания передаются религиозным организациям, если те в этом заинтересованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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