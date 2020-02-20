Суд обязал мэрию Томска устранить сброс сточных вод в Ушайку

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:10:33+03:00

Концентрация загрязняющих веществ в отобранных пробах воды была превышена в несколько раз

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Во время совместной проверки Томской межрайонной природоохранной прокуратуры и Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области было установлено, что в районе улиц Энергетиков и Короленко на берегу Ушайки сразу из трёх водовыпусков происходит сброс загрязнённых сточных вод.

Как показали лабораторные исследования отобранных проб воды, концентрация загрязняющих веществ в них существенно превышена по нескольким показателям. По фосфат-иону – в 25 раз, по фенолам летучим – в 20 раз, по аммоний-иону – в 41 раз. При этом вода имела сильный гнилостный запах.

Вопрос о необходимости прекращения загрязнения Ушайки поднимался неоднократно и ранее, однако действенные меры для решения этой проблемы на протяжении двух лет администрацией не приняты.

В суд было направлено исковое заявление о возложении на администрацию Города Томска обязанности организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс загрязняющих веществ в составе неочищенных сточных вод в р. Ушайка через водовыпуски в районе улиц Энергетиков и Короленко.

Решением Кировского районного суда г. Томска исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU