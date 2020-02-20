С должников по алиментам в Томской области взыскано более 222 млн рублей
В прошлом году в УФССП России по Томской области на исполнении находилось почти 19,5 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Почти 9 тысяч из них было возбуждено в 2019 году. Эти данные сопоставимы с цифрами 2018 и 2017 годов. К сожалению, число граждан, которые уклоняются от содержания детей не снижается.
Среди самых эффективных мер по взысканию долгов с неплательщиков алиментов остается ограничение управления транспортными средства. После применения этой меры удалось взыскать 31 млн рублей.
В результате временного ограничения выезда за границу судебными приставами-исполнителями в 2019 году взыскана задолженность по алиментам на общую сумму более 4 млн рублей.
«Благодаря» приставам 103 родителя были официально трудоустроены. Теперь из их заработной платы ежемесячно удерживаются денежные средства на содержание детей.
Удается призвать к ответственному отношению в этом вопросе и с помощью угрозы привлечения к уголовной ответственности. В 2019 году дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении 1735 должников. В результате примерно треть из них приняли меры к погашению долга.
В отношении 913 должников в 2019 году были возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ. По результатам рассмотрения в суде, в основном, назначены исправительные работы сроком от 4 до 8 мес. Но в прошлом году 178 человек приговорены к лишению свободы условно и 104 – к реальному сроку.
ИСТОЧНИК KP.RU