2020-02-20T06:22:46+03:00
Общество

С должников по алиментам в Томской области взыскано более 222 млн рублей

Это на 38,5 млн рублей больше, чем в 2018 году
Елена Реутова
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Должники по алиментам неохотно расстаются с деньгами на содержание детейДолжники по алиментам неохотно расстаются с деньгами на содержание детейФото: из открытых источников
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В прошлом году в УФССП России по Томской области на исполнении находилось почти 19,5 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Почти 9 тысяч из них было возбуждено в 2019 году. Эти данные сопоставимы с цифрами 2018 и 2017 годов. К сожалению, число граждан, которые уклоняются от содержания детей не снижается.

Среди самых эффективных мер по взысканию долгов с неплательщиков алиментов остается ограничение управления транспортными средства. После применения этой меры удалось взыскать 31 млн рублей.

В результате временного ограничения выезда за границу судебными приставами-исполнителями в 2019 году взыскана задолженность по алиментам на общую сумму более 4 млн рублей.

«Благодаря» приставам 103 родителя были официально трудоустроены. Теперь из их заработной платы ежемесячно удерживаются денежные средства на содержание детей.

Удается призвать к ответственному отношению в этом вопросе и с помощью угрозы привлечения к уголовной ответственности. В 2019 году дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении 1735 должников. В результате примерно треть из них приняли меры к погашению долга.

В отношении 913 должников в 2019 году были возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ. По результатам рассмотрения в суде, в основном, назначены исправительные работы сроком от 4 до 8 мес. Но в прошлом году 178 человек приговорены к лишению свободы условно и 104 – к реальному сроку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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