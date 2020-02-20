2020-02-20T05:46:23+03:00
Общество

Минутки безопасности будут проходить во всех школах Томской области

Перед возвращением с уроков домой на них напомнят детям о правилах поведения на дорогах
Алиса Селезнева
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Дорога -не место для игр.Дорога -не место для игр.Фото: из открытых источников
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19 февраля соответствующее поручение дано областному департаменту общего образования региональной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения.Цель «минуток безопасности» - уменьшение числа случаев травматизма детей на дорогах.

«Минутка безопасности — это краткая беседа в конце учебного дня, экспресс-напоминание детям о необходимости переключить внимание на обеспечение собственной безопасности на дороге в то время, когда ребенок возвращается из образовательной организации домой», — говорится в тексте поручения.

При планировании занятий педагогам рекомендовано учитывать сезонные особенности, специфику транспортной обстановки в окрестностях школ и возраст учащихся.

«Осенью и зимой актуальны темы поведения детей в темное время суток, восприятия дороги при искусственном освещении, безопасности на скользкой дороге… Весной и летом целесообразно освещать вопросы, касающиеся использования детьми велосипедов, самокатов, гироскутеров, сигвеев, игр вблизи дороги», — отмечается в документе.

Напомним, в 2019 году в Томской области зарегистрировано 123 (в 2018-м — 106) ДТП с участием детей и подростков до 16 лет (16,7 % от всех ДТП за год), в результате которых 137 несовершеннолетних получили травмы, один ребенок погиб.

В 27 случаях выявлены нарушения со стороны юных пешеходов : переход проезжей части вне пешеходного перехода (14), нахождение на проезжей части без цели ее перехода (1), игра на проезжей части (1), внезапный выход на проезжую часть из-за препятствия (4), неподчинение сигналам регулирования (4) .

ИСТОЧНИК KP.RU

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