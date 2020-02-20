Филолог ТГУ поможет томичам подготовиться к «Тотальному диктанту»

20 Февр. 2020 2020-02-20T05:08:17+03:00

Бесплатные занятия будут проходить в вечернее время, по пятницам

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Доцент кафедры русского языка филологического факультета ТГУ Нина Агапова проведет бесплатные курсы «Русский по пятницам», которые помогут горожанам подготовиться к всемирной акции «Тотальный диктант». В 2020 году она пройдет 4 апреля.

На подготовительных курсах участники смогут не только повторить теорию, но и закрепить правила орфографии и пунктуации на практике. Темы занятий, опираясь на текст будущего диктанта, разработал экспертный совет Тотального диктанта. Они подобраны так, чтобы участники диктанта не совершали ошибок во время итогового теста.

– Занятия будут проходить в вечернее время, чтобы слушатели смогли посещать их после работы, будет небольшая лекция, чтобы напомнить несколько базовых правил, затем конкретные примеры, тренировочный диктант для усвоения и его разбор. - поясняет Нина Агапова.

Занятия состоятся 21 и 28 февраля, 6, 13, 20, 27 марта и 3 апреля в 215 аудитории главного корпуса ТГУ (пр. Ленина, 36). Начало – в 18.25. С собой необходимо иметь ручку и тетрадь.

Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Напомним, в 2019 году "Тотальный диктант" в Томске написали почти две тысячи человек, 32 из которых получили оценку "отлично».

ИСТОЧНИК KP.RU