2020-02-19T13:53:58+03:00
Спорт

Скалолазы из Томска – в числе лучших

Местные спортсмены завоевали награды российских турниров по альпинизму
ИГОРЬ ТЮРИН
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Будущее альпинизма в ТомскеБудущее альпинизма в ТомскеФото: из открытых источников
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Около 100 спортсменов из семи регионов России в возрасте от 13 до 54 лет приехали в Томск, чтобы принять участие во Всероссийских юношеских соревнованиях и IV этапе Кубка России. Состязания проходили в Томске на альпинистском тренажере в Академгородке в двух дисциплинах ледолазания – скорости и трудности.

На IV этапе Кубка России два «золота» завоевала томичка Юлия Филатьева, воспитанница Дома детства и юношества «Кедр». Она стала лучшей в скорости и трудности. Серебряную медаль в трудности завоевал еще один томич Иван Лощенко.

На Всероссийских юношеских соревнованиях в трудности первое место заняли Владислав Копылов (ДДЮ «Кедр») и Ева Раскошная (команда Rockland). Две награды на счету Анны Павлюк (ДДЮ «Кедр») – серебро в скорости и бронза в трудности. Рената Бочарова стала второй в трудности (ДДЮ «Кедр»), Тимофей Куцый (ДДЮ «Кедр») занял третье место в скорости.

Следующий и заключительный этап Кубка России пройдет в Иркутске 22 и 23 февраля. Томскую область представят 3 спортсмена и 3 судьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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